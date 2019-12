Destaques 24/12/2019 07:13 Redação/ Nativa News Homem é morto a tiros dentro de casa em Nova Bandeirantes Reprodução/Internet Militares do 5º Pelotão de Polícia Militar, em Nova Bandeirantes, registraram um crime de homicídio. O fato foi comunicado por volta da meia noite nesta terça-feira (24), informando que na residência ao lado havia um homem morto.

No local a guarnição encontrou um homem caído próximo à geladeira, vítima de disparo de arma de fogo. Em conversa com o proprietário da residência, este afirmou que conhecia a vítima, que o homem chegou ao município de Bandeirantes na última sexta-feira (20), vindo de Carlinda. Por conhecer o homem o proprietário da residência deixou que ele ficasse até se estabelecer.

O homem foi identificado apenas pela alcunha de “Jefinho”, não possuía documentos para identificação, o proprietário da residência informou ainda que a vítima era usuária de drogas. Polícia Judiciária Civil e Pericia Oficial e Identificação Técnica foram acionados. No interior da residência foram encontrado uma munição calibre 38 e um projétil aparentando mesmo calibre.

O corpo do homem foi trasladado à Alta Floresta, para realização de necropsia e identificação.

