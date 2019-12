Destaques 24/12/2019 07:42 Antônio Viana/JornalMTNorte Cartório de Alta Floresta registrou quase 1.000 crianças nascidas em 2019 Reprodução/Internet O número de nascimento de bebês vem a cada ano aumentando em Alta Floresta. Em 2019, de janeiro a novembro, foram mais de 980 crianças registradas no Cartório do Segundo Ofício. Em janeiro foram registradas 110 crianças, em fevereiro foram 82, março 75, em abril 99, em maio 89, em junho foram 68, em julho 91, em agosto 102, em setembro 93, em outubro 91, e em novembro foram registradas 85 novas crianças. Totalizando uma quantidade significativa de 985 novos registros de bebês feitos pelo cartório somente no ano de 2019. Uma média de 82 registros por mês. Somente no Hospital Regional Albert Sabin, nasceram mais de 80% dessas crianças registradas no cartório, cerca de 882 crianças vieram ao mundo através do hospital Regional. Dessas, 882 crianças que nasceram na Unidade, 78 delas nasceram no mês de janeiro, 74 em fevereiro, 69 em março, Abril 84, maio 81, 70 em junho, julho 97, agosto 86, 84 em setembro, 75 em outubro e 84 somente neste mês de novembro. Desse total, 485 crianças nasceram de parto cesariano, 65 foram de cesariano já incluindo laqueadura tubária, (método de esterilização feminina caracterizado pelo corte e ou ligamento cirúrgico das tubas uterinas, que fazem o caminho dos ovários até o útero), e 332 partos normais. Ainda há muitos outros registros de nascimentos de bebês em Alta Floresta nos demais hospitais particulares da cidade, um número talvez maior do que os números repassados pelo cartório, mas segundo informações do órgão, como Alta Floresta é um polo regional, muitas pessoas de outras cidades vem para fazerem o parto nos hospitais daqui, mas registram na cidade de onde vieram. “Assim também pode ser com as informações do número de registrados em nosso cartório. Pode ser que em alguns casos a criança registrada não seja da nossa cidade”, afirma a funcionária do cartório. Seja qual for o motivo desse aumento, é sempre bem-vindo uma nova vida e sempre será motivo de muita alegria para uma cidade e principalmente para a família.

