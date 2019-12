Destaques 26/12/2019 11:16 Redação/Djeferson Kronbauer Quatro pessoas morrem e cinco ficam feridas em acidente de carro na MT-249 em Nova Mutum Foto: Power Mix Quatro pessoas morreram, entre elas duas crianças, em um grave acidente envolvendo um veículo Fiat Siena, de cor branca, placas de Nova Mutum-MT, o acidente foi registrado na tarde de ontem quarta-feira (25), por volta das 15h30, na MT-249, rodovia que liga Nova Mutum a São José do Rio Claro-MT, aproximadamente 24 km de Nova Mutum. No veículo estavam nove pessoas, sendo seis crianças e três adultos, o carro seguia sentido Nova Mutum, quando perdeu o controle, saiu da pista e capotou. O Corpo de Bombeiros foi acionado, e realizou os primeiros socorros as vítimas. Uma das vítimas, menor de idade foi socorrida e encaminhada ao hospital por terceiros, a mesma não teve a identidade divulgada, outras três crianças sendo três meninas, Isabella de 4 e Ketenly de 8 anos e um bebê, Julia, de 1 mês foram atendidas pela equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital Municipal, sendo que o bebê de 1 mês, foi encaminhado em estado grave, fomos informados por volta das 20h25, que o bebê não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no hospital. Três corpos se encontravam fora do veículo, todos em óbito, sendo duas crianças e uma mulher, já dentro do veículo haviam duas pessoas, uma mulher, identificada como Maria da Conceição Pereira dos Santos, 27 anos que se encontrava com vida e um homem (identidade não divulgada), sem sinais vitais. A equipe de apoio realizou o desencarceramento da vítima, estabilização e posteriormente transporte até o Hospital Municipal. A Polícia Militar esteve no local colhendo informações do acidente, a Polícia Civil esteve no local auxiliando o perito da Perícia Oficial e Identificação Técnica POLITEC, de Sorriso-MT, para apurar as causas do acidente. Até o momento não foi confirmado os nomes das vítimas do acidente, no local estavam quatro vítimas, dois adultos e duas crianças.

