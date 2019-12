Valor Bruto da Produção se aproxima de R$ 100 bilhões em MT

Mato Grosso vai consolidar em 2019 não apenas mais um recorde de produção, mas também um indicador inédito que mais traduz a pujança do campo, o Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP), que deve se aproximar de R$ 100 bilhões. Além da cifra histórica, o Estado que é o maior produtor de grãos do país abre vantagem sobre o VBP de São Paulo, que por anos liderou o ranking da receita do campo.



Conforme dados divulgados pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), a receita gerada pela agricultura e pela pecuária mato-grossense vai gerar R$ 99,17 bilhões em 2019 contra R$ 91,14 bilhões, alta anual de 8,81%. Se confirmada a projeção, a evolução de Mato Grosso superará em mais de quatro vezes a apontada para o VBP do Brasil, estimada em R$ 617 bilhões (com base nos dados de novembro), crescimento de 2,1%.



Lideram o ranking nacional, Mato Grosso, R$ 99,17 bilhões, seguido por São Paulo, R$ 76,22 bilhões e o Paraná, com R$ 73,93 bilhões. Dos quase R$ 100 bilhões de receita gerada pelo agronegócio estadual, o Mapa estima que R$ 79,67 bilhões virão da agricultura e outros R$ 19,50 bilhões da pecuária. Seguem em destaque a sojicultura com receita de R$ 36,69 bilhões e a bovinocultura, R$ 14,65 bilhões, atividades que lideram os seus respectivos segmentos.



Entre as regiões do país, o Centro-Oeste permanece na liderança com um valor de produção de R$ 182,7 bilhões, seguido pelo Sul (R$ 153 bilhões), Sudeste (R$ 147,9 bilhões), Nordeste (R$ 57,7 bilhões) e Norte (R$ 37,8 bilhões).



O VBP mostra a evolução do desempenho das lavouras e da pecuária ao longo do ano e corresponde ao faturamento bruto dentro do estabelecimento. Calculado com base na produção da safra agrícola e da pecuária, e nos preços recebidos pelos produtores nas principais praças do país, dos 26 maiores produtos agropecuários do Brasil. O valor real da produção, descontada a inflação, é obtido pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas. A periodicidade é mensal.



"O mercado internacional favorável, onde os preços das carnes principalmente de frango e de suínos, situaram-se em níveis maiores, e as quantidades exportadas fizeram com que os resultados atingissem posições favoráveis ao setor em 2019. Na pecuária, apenas o leite teve queda de valor, 2,1%. Aumento acentuado ocorreu na carne bovina, 5,1%, carne suína, 12,5%, de frango, 13,1%, e ovos, 24,1%. A proximidade das celebrações de final de ano no país, sem dúvida estão estimulando a demanda interna desses produtos", explica nota técnica do Departamento de Financiamento e Informação, da Secretaria de Política Agrícola do Ministério.



Conforme as estimativas do VBP dos meses anteriores já apontavam, um grupo de produtos apresentou bom desempenho este ano, com destaque para o algodão (alta de 16,6%), amendoim (14,6%), banana (16,6%), batata-inglesa (93,4%), feijão (55,9%), mamona (36,9%) e milho (24,3%).



Já cinco produtos apresentaram queda no faturamento: arroz (-4,9%), café (-26,9%), cana-de-açúcar (-9,6%), mandioca (-14,1%) e soja (-10,4%).



As primeiras estimativas para 2020 indicam um VBP de R$ 635,2 bilhões, 2,1% superior ao de 2019. "Essa estimativa em grande parte é formada pela provável recuperação da soja", diz a nota.