Destaques 27/12/2019 17:06 Redação I Nativa News Alta Floresta: Câmera de segurança flagra menor furtando motos no pátio da Agência Municipal de Trânsito Imagens de circuito interno registram o momento da escolha e furto de motocicletas no pátio do departamento Municipal de Trânsito de Alta Floresta. Um menor foi apreendido, e a motocicleta levada na ação foi recuperada. Fato registrado próximo a meia noite desta quinta-feira (26).

O caso foi registrado pela Guarda de Trânsito na Polícia Militar, que se deslocou no momento da ação. Um adolescente de 14 anos foi apreendido, após ser surpreendido com um comparsa empurrando a motocicleta CG 125cc, 2010 de cor azul, sem placa e com pneus furados, a cerca de 100 metros da sede do Departamento de Trânsito.

As imagens mostram o momento em que os dois adolescentes invadiram o pátio e deslocam uma das motocicletas, que foi passada sobre o muro. Uma segunda motocicleta foi deixada próxima ao muro, ainda do lado de dentro. Os adolescentes registrados pelas imagens de circuito interno são os mesmos que em outra ocasião já furtaram cerca de seis motocicletas do pátio. O caso foi registrado, o menor apreendido conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

