Destaques 27/12/2019 17:21 Só Notícias Jogo com ex-boxeador Popó arrecadou mais de 4 toneladas de alimentos em Alta Floresta Foto: Divulgação A primeira edição do jogo beneficente ‘Amigos Pela Solidariedade’, que contou com a presença do tetra campeão mundial, Acelino “Popó” Freitas e o lateral direito Bruno Perez, que está emprestado pelo São Paulo ao Sport, arrecadou quatro toneladas de alimentos que foram doados as famílias carentes de Alta Floresta. Os alimentos foram trocados por ingressos para assistir a partida. A ação também ocorreu em Várzea Grande e, além de Popó, também teve a presença lateral-direito do Roma, Bruno Péres. Também marcaram presença Obina (ex-Flamengo), Jean Patrick (Cuiabá), Walce (São Paulo e Seleção Brasileira), Kannu (Chonburi – TAI), Boleiro (Youtuber), Adonias (Atleta Freestyle), JuKanalha (Youtuber), Lu Caneta (Youtuber rei das canetas), Henri Japa (Youtuber), Mc B9 (Cantor).

