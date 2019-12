Destaques 27/12/2019 17:24 Só Notícias/Cleber Romero Comércio impulsiona pelo 3º mês seguido e Alta Floresta gera mais empregos Foto: Nativa News O município de Alta Floresta teve, pelo terceiro mês seguido, saldo positivo na geração de empregos com carteiras assinadas. Em outubro, juntas as indústrias e empresas abriram 11 vagas a mais, resultado e 480 funcionários contratados e 469 demitidos, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. O resultado foi menor que em setembro, quando foram 28 pessoas empregadas a mais. O comércio foi o setor que mais abriu vagas mês passado. Foram 28 a mais, resultado de 225 contratados e 197 dispensados. Com isso, teve o terceiro mês com saldo positivo. Em setembro e agosto foram 16 e 68 vagas a mais, respectivamente. O setor de serviços industriais de utilidade pública e extrativismo mineral admitiram uma pessoa cada. Já a indústria da transformação mandou embora 10 funcionários a mais, saldo de 79 demissões e 69 admissões. Na construção civil foram 4 pessoas demitidas a mais e na agropecuária 5. Com esse resultado, as empresas e indústrias de todos os segmentos de Alta Floresta geraram 211 novas vagas com carteiras assinadas de janeiro até outubro. Conforme Só Notícias já informou, as empresas e indústrias de todos os segmentos abriram 154 novas vagas em Guarantã do Norte. Em Mutum foram 79. Lucas do Rio Verde gerou, pelo sexto mês consecutivo, 201 vagas a mais. Várzea Grande gerou mais 174 vagas de empregos, no mês passado. Sorriso teve 268 vagas a mais de empregos com carteiras assinadas chegando ao sétimo mês consecutivo com saldo positivo. Em Sinop, foram 457 empregos gerados a mais por empresas e indústrias. Já Cuiabá interrompeu a sequência na geração de empregos com carteiras assinadas fechando 217 vagas.

