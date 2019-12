Alta Floresta: Na madrugada, índios entram em museu e resgatam 12 urnas funerárias de parentes

Na madrugada do Natal (25) um grupo de 70 indígenas Munduruku resgatou doze urnas funerárias do Museu de História Natural do município de Alta Floresta, no Mato Grosso. Os artefatos de cerâmica, onde estão sepultados os restos mortais dos ancestrais desse povo, haviam sido retirados, à revelia dos Munduruku, dos lugares sagrados durante as obras da construção das barragens das hidrelétricas de Teles Pires, em 2010 e A UHE São Manoel que teve o início da construção em 2014.

O resgate foi uma ação encabeçada pela Associação das Mulheres Munduruku e por pajés da etnia. O grupo visitou o Museu de História Natural, fez uma prática de ritual e resgatou as urnas funerárias. “Os pajés vão decidir o local final para os novos enterramentos”, afirmou Alessandra Munduruku, uma das lideranças envolvidas na ação, à Amazônia Real.

Foi o primeiro resgate de material considerado artefatos arqueológicos protagonizado por indígenas no país, conforme destacou a arqueóloga Erika-Marion Robrhahn Gonzáles, professora da Universidade de São Paulo (USP), em entrevista à reportagem.

Nesta quinta (26) os indígenas Munduruku chegaram à Aldeia Teles Pires, também localizada no Mato Grosso, onde iriam se reunir para finalizar os rituais, conforme apurou a reportagem. Até a publicação desta matéria, o grupo responsável pelo resgate das urnas não havia se manifestado sobre a destinação dos artefatos arqueológicos.

Os Munduruku reivindicavam a posse das urnas desde 2013, quando foram informados que, em 2010, ocorreram escavações às margens do rio Teles Pires, no Mato Grosso. A região hoje é ocupada pela casa de máquinas da quinta maior hidrelétrica do país, a Usina Teles Pires, com capacidade de geração de 1,8 GW/h – erguida sobre a submergida cachoeira das Sete Quedas – considerada sagrada para os povos indígenas, conhecida como a casa da mãe dos peixes ou Paribixexe.

Os responsáveis pela administração das usinas hidrelétricas São Manoel e Teles Pires, a Fundação Nacional do Índio (Funai), o Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e o Ministério Público Federal no Mato Grosso não se pronunciaram à reportagem sobre a ação dos indígenas Munduruku no Museu de História Natural de Alta Floresta.

Na quarta (25), os Munduruku publicaram um manifesto na página do Movimento Ipereg Ayu na internet explicando a ação iniciada no dia anterior. “Queremos de volta as Itīn’a (urnas sagradas) que foram roubadas pelas usinas hidrelétricas construídas no rio Teles Pires. Somos 70 Munduruku das aldeias do alto, médio [rio] Tapajós e baixo [rio] Teles Pires. Viajamos mais de seis dias guiados por nossos espíritos e mais uma vez estamos discutimos sobre a destruição dos nossos Ipy Cekay`Piat, (lugares sagrados) cometida pelas usinas hidrelétricas de Teles Pires e São Manoel. Karobixexe e Dekoka’a são as casas dos nossos espíritos.”, afirmaram os indígenas em trechos do manifesto distribuído à imprensa.

A retomada das urnas funerárias pelos indígenas é mais um capítulo de uma longa história de violações de direitos na bacia do Alto Rio Tapajós. Os potes de cerâmica foram designados urnas funerárias porque em seu interior foram reconhecidos corpos ou vestígios humanos, como cabelos e dentes.

Os conflitos começaram antes mesmo das obras da hidrelétrica, a primeira de quatro grandes projetos de geração de energia erguidos em mil quilômetros de um mesmo rio, o Teles Pires, principal formador do Tapajós.

Após a finalização da UHE Teles Pires foram construídas as hidrelétricas de Colíder (342 MW/h), São Manoel (746 MW/h) e, por último, Sinop (462 MW/h); as quatro são designadas “Complexo do Teles Pires” pelos movimentos sociais e povos indígenas da região.