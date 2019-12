Destaques 28/12/2019 10:55 Redação I Nativa News Homem é preso após ameaças ao cobrar dívida em Alta Floresta Foto: Nativa News A dívida é no valor de R$ 2.850,00 referentes a duas folhas de cheque emitidas no mês de novembro do ano de 2012 e não quitadas por falta de fundos. A vítima de 64 anos procurou a Polícia Militar na manhã de ontem (27) relatando que um homem de 24 anos cobrava a dívida, para uma terceira pessoa, se sentou em frente a sua residência e afirmou que só sairia dali com o valor em mãos. O fato foi registrado no bairro Boa Nova, a vítima relatou que o suspeito chegou em sua residência com tons ameaçadores fazendo a cobrança, que já havia feito via aplicativo de mensagens instantâneas. No mês de novembro o suspeito e o cobrador haviam se deslocado até a sua residência, quando uma Nota Promissória no valor da dívida foi assinada, e que agora voltou a ser cobrada. Diante o constrangimento, o homem procurou a polícia para relatar os fatos, o suspeito foi detido, o caso registrado e encaminhado a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

