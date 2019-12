Destaques 28/12/2019 11:13 Redação I Nativa News Prefeitura de Alta Floresta atualiza IPTU com base no INPC Foto: Assessoria A Prefeitura de Alta Floresta publica no Diário Oficial de Contas (DOC ), o Decreto Nº 217/2019 que estabelece o reajuste do IPTU de 2020. O valor correspondente do índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), acumulado dos últimos 12 meses, ou seja, dezembro de 2018 a novembro de 2019, ficou entorno de 3,37% (três inteiros, trinta e sete centésimos por cento. A decisão por apenas uma atualização, baseada na inflação do período, atende a um compromisso de governo, que busca o aumento da arrecadação por meio do desenvolvimento do município.

