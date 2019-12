Destaques 30/12/2019 08:05 Redação I Nativa News Câmara devolve mais R$ 145 mil para Prefeitura de Nova Monte Verde Foto: Assessoria A Câmara de Vereadores de Nova Monte Verde realizou a devolução de R$ 145.000,00 para a Prefeitura, em mais uma demonstração de parceria entre os Poderes Legislativo e Executivo, em prol dos moradores do município. O repasse foi feito pelo presidente do Legislativo, Anderson Santos (MDB). Ele explica ao site Nativa News que essa sobra é fruto da economia feita pelos vereadores durante o ano de 2019 e que agora pode se somar aos recursos do Executivo para que obras possam acontecer tanto na cidade. Anderson ressaltou que o Município necessita de dinheiro. As despesas da Câmara Municipal, incluindo os salários dos vereadores, além dos vencimentos dos servidores foram pagos. "Conseguimos pagar tudo, funcionários, cargos de confiança, verba parlamentar e despesas do prédio, essa economia é graças aos vereadores que também deixaram de receber diárias que prevê o benefício em casos de eventos, visitas ou de reuniões de interesse do Poder Legislativo, se tivesse essa diária não iríamos conseguir economizar esse valor,"explica o presidente. De acordo com o presidente, todos os nove vereadores concordaram com a devolução. "Estamos apenas cumprindo a lei. A forma mais correta de trabalhar é procurando economizar para evitar desperdício do dinheiro público", disse. O valor devolvido será investido no posto de saúde e no campo de socaity que está sendo construído atrás da creche. A prefeita Beatriz de Fátima Sueck Lemes agradeceu todos os vereadores e afirmou que estes recursos será bem-vindo e certamente será aplicada em benefício da população novamonteverdense.

