Destaques 30/12/2019 11:52 Acusado de matar 2 em Peixoto de Azevedo troca tiros com a PM e se esconde em mata; Ciopaer reforça buscas O principal suspeito de assassinar Almandino Alves Soares, de 59 anos, e Reginaldo dos Santos, de 51 anos, trocou tiros, ontem à noite, com a Polícia Militar em Peixoto de Azevedo (197 quilômetros de Sinop). Depois disso, se escondeu em uma região de mata. Os policiais militantes da Força Tática, Grupo de Apoio já fizeram cerco do local e o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) foi acionado para sobrevoar a área e ajudar nas buscas. Almandino que era feirante e Reginaldo foram mortos no dia 24 deste mês. A versão investigada é que houve uma desavença por conta de dívidas. Dois credores foram cobrar o assassino. Houve discussão e ele atirou. Um morreu no local e o segundo no hospital. Em instantes, mais detalhes Só Notícias/Cleber Romero (foto: assessoria)

