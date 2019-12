Suspeito de matar homem que emprestou barraco vai a júri no ano que vem em Alta Floresta

O juiz Roger Augusto Bim Donega marcou para o dia 12 de fevereiro do ano que vem o julgamento do principal suspeito de assassinar Leadir da Luz. O crime aconteceu em dezembro de 1994, nas proximidades da rua D3, em Alta Floresta (297 quilômetros de Sinop). A vítima levou cinco facadas no tórax e pescoço e faleceu no local.

Conforme a denúncia do Ministério Público Estadual (MPE), Leadir tinha construído e emprestado um barraco para o acusado residir com a esposa. No dia do crime, o réu estava com um outro amigo ingerindo bebida alcóolica no local, quando a vítima apareceu e comunicou que precisaria do espaço porque estava com dificuldades de pagar o aluguel.

Ainda conforme a denúncia, o comunicado teria irritado o suspeito, que teria imobilizado Leadir com uma corda e, em seguida, o esfaqueado. Antes de fugir, ainda teria confessado o crime para a esposa. Também foi denunciado por supostamente pegar R$ 105 do bolso da vítima.

O acusado permaneceu foragido por vários anos até que, em 2018, policiais civis o prenderam em Nova Odessa (SP). A prisão se deu em cumprimento ao mandado expedido pela Justiça de Alta Floresta, que quer que a Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) providencie o recambiamento do réu para a sessão de julgamento.

O júri estava previsto, inicialmente, para setembro, porém, a ausência do acusado fez com que fosse adiado para o ano que vem. O homem chegou a ser denunciado por latrocínio. No entanto, a denúncia foi desclassificada para homicídio qualificado, cometido de maneira cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.