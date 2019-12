Destaques 31/12/2019 07:49 Redação I Nativa News Choque frontal entre moto e carro deixa um morto um feridos em Nova Monte Verde Foto: Reprodução O acidente com vítima fatal foi registrado por volta das 19h00 na rodovia MT-208, perímetro urbano de Nova Monte Verde. Envolvendo uma moto Bros e um veículo de passeio, a motocicleta era ocupada por dois jovens, um deles faleceu no local, o outro foi conduzido ao Hospital Regional Albert Sabin, em Alta Floresta. Conforme registro policial, a condutora do veículo Gol relatou que seguia na rodovia, em sentido contrário seguia um trator, quando a motocicleta surgiu realizando uma ultrapassagem, atingindo o veículo. Noelson Romão de 20 anos faleceu no local, José Roni Feitosa de Romão de 18 anos, primo da vítima fatal, sofreu fraturas e foi encaminhado à Alta Floresta.

