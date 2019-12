Destaques 31/12/2019 08:02 Redação I Nativa News Idoso de 82 anos é assassinado com banco de madeira em São José do Apuí Foto: Divulgação - PJC Nova Monte Verde O crime foi informado à Polícia Militar na manhã de ontem (30), o idoso foi encontrado morto dentro do quarto, com sinais de violência e residência revirada, em São José do Apuí, comunidade localizada cerca de 60 km de Nova Monte Verde. De acordo com informações repassadas pela Polícia Judiciária Civil a Manoel a redação do site Nativa News, Francisco Taurino de 82 anos aparentemente foi vítima de golpes na cabeça, possivelmente com um banco de madeira. O idoso foi encontrado por uma pessoa que arrendava o pasto foi olhar o gado de manhã quando percebeu a porta arrombada, quando foi verificar encontrou o corpo caído no quarto. Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada e esteve no local do crime. O corpo do idoso foi encaminhado à Alta Floresta para necropsia. O caso passa a ser investigado.

Voltar + Destaques