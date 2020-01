Destaques 01/01/2020 07:10 Só Notícias/Herbert de Souza/Cléber Romero/Luan Cordeiro Carro com família que seguia para Colíder capota perto de Nova Mutum e mulher morre (foto: Alecsander Ulbrich) Um acidente vitimou uma pessoa e deixou outras quatro feridas, ontem a tarde, na MT-249, a cerca de 40 quilômetros de Nova Mutum. O Space Fox preto, com placas de Colíder, saiu da pista e capotou várias vezes. Regina Cordeiro da Silva Aragão, 49 anos, morreu no local. De acordo com o soldado Ueldson Pereira, da 5ª Companhia do Corpo de Bombeiros, o marido da vítima conduzia o veículo. Ele e mais três pessoas foram socorridos, no entanto, estão fora de perigo, conforme o militar. As vítimas foram levadas para o Hospital Municipal de Nova Mutum. “Uma vítima veio a óbito no local. As outras quatro foram encaminhadas pela corporação e estavam fora de perigo. Uma tinha apenas escoriações”, afirmou Ueldson. O bombeiro informou ainda que as vítimas eram de Sinop e Colíder. “Eram todos da mesma família e estavam vindo de Rondônia. O casal era de Colíder”, disse o militar. A Polícia Civil e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) devem apurar as circunstâncias do acidente.

