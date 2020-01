Destaques 01/01/2020 07:47 Apostador de Mato Grosso leva R$ 76 milhões na Mega da Virada Uma aposta de Juscimeira (157 km ao Sul) foi uma das sortudas que levaram o prêmio de quase R$ 304 milhões que serão pagos pela Caixa na Mega da Virada de 2019. O contemplado deve sacar cerca de R$ 76 milhões do prêmio, isso porque outro três apostadores também levaram, sendo que duas apostas vencedoras do prêmio principal foi da cidade de São Paulo (SP) e outra registrada em Criciúma (SC). Os números sorteados foram: 03 - 35 - 38 - 40 - 57 - 58. Segundo informações do G1, na quina foram 1.031 apostadores vão levar R$ 57.537,06 mil cada um. Outros 77.055 apostadores que acertaram a quadra e receberão R$ 1.099,78 cada um. Os prêmios precisam ser resgatados em 90 dias, depois desse período o dinheiro é usado para abastecer o programa Fies, que financia estudantes em universidades particulares.

