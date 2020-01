Destaques 01/01/2020 09:45 Redação I Nativa News Homem é detido suspeito de ameaçar ex-mulher com faca em Alta Floresta Foto: Arquivo Nativa News Um homem de 48 anos foi detido na noite de ontem (31/12) após ameaças contra sua ex-esposa. A Polícia Militar foi acionada pouco após as 20h00, por vizinhos que relatavam ouvir gritos de socorro da residência, no bairro Bom Jesus. No local a mulher de 52 anos informou que possui uma medida protetiva contra o suspeito, que em outra ocasião tentou contra a vida da mulher com disparos de arma de fogo. Na noite de ontem o suspeito chegou na residência, e com um faça ameaçava a mulher de morte. A vítima apresentava alguns cortes, hematomas e inchaços, provenientes das agressões sofridas. Para se defender a mulher desferiu um golpe com um alicate contra o agressor, que foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

Voltar + Destaques