Destaques 01/01/2020 11:20 Redação I Nativa News Familiares de jovem morto em acidente em Nova Monte Verde reclamam de demora na liberação do corpo. Familiares de Noelson Romão sofrem com o descaso do Governo do Estado. O jovem de apenas 20 anos faleceu em um acidente de trânsito na noite de segunda-feira (30/12) e seu corpo deverá ser liberado para procedimentos fúnebres apenas na quinta-feira (02/01). O acidente aconteceu no início da noite na rodovia MT-208, em Nova Monte Verde, Gilvan Romão, tio da vítima, relata que o corpo do sobrinho foi trasladado a Alta Floresta através da Perícia Oficial e Identificação Técnica, onde permanece. “A gente deixa de dar um conforto, um agrado ao funcionário, para conseguir manter todos os impostos em dia, pagar direitinho, aí quando precisamos, ficamos na mão”, relatou Gilvan, frisando que “ele além de meu sobrinho, era meu funcionário, era um filho para mim, não dá pra aguentar a perda dele, e ainda essa falta de respeito de não poder levar ele para casa”. Conforme Gilvan, a unidade da Politec em Alta Floresta tentou auxiliar na liberação do corpo da vítima, mas a falta de um médico legista, e algum responsável para autorizar a transferência ao IML em Sinop, impossibilitou a despedida do sobrinho. “A moça me atendeu muito bem, cheguei às 03h da manhã, retornei às 08h, e ela tentou ligar para várias pessoas, mas ninguém autorizou a transferência dele para que o corpo fosse liberado para a família, Sinop é mais longe, mas pelo menos não ficaríamos tanto tempo nesta angústia”, pontuou Gilvan. Tentamos contato via telefone com a Politec, que devido ao feriado está trabalhando com plantão. O plantonista não tinha informações sobre o fato, por ter ocorrido no dia anterior ao seu turno de plantão. Já o chefe, está em férias e não teve como auxiliar neste caso. Restou a família aguardar até o dia 02 de janeiro para tentar a liberação do corpo.

