Fim de prisão em 2ª instância beneficia os mais ricos, diz procurador-geral

O procurador-geral de Justiça de Mato Grosso, José Antônio Borges Pereira, avalia que os mais ricos serão os maiores beneficiados com o fim da prisão em 2ª Instância. O chefe do Ministério Público do Estado cita que conhece casos que mesmo após 15 anos de tramitação ainda não tiveram conclusão, em decorrência dos constantes recursos apresentados contra condenações. Porém, ele disse estar otimista e vê uma movimentação por parte do Poder Executivo para encontrar uma solução.

A decisão do STF é do último dia 7 de novembro. A votação foi acirrada, com cinco ministros votando a favor da prisão apenas após esgotamento dos recursos e cinco votando contra. O voto do presidente da corte, ministro Dias Toffoli, desempatou. O procurador-geral José Antônio Borges afirmou que isso pode prejudicar a efetividade da Justiça.