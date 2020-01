Destaques 02/01/2020 15:05 JuinaNews Chuva causa alagamentos e transtornos na cidade de Juína Foto: Reprodução - Juína News A chuva que tem caído desde a meia noite desta quinta-feira, dia 2 de janeiro, na cidade de Juína, no Mato Grosso, causou um rastro de destruição e muitos prejuízos para vários moradores. Além dos prejuízos, comunidades e até o centro da cidade ficou com o trânsito interrompido como, por exemplo, a Lago da Garça que transbordou e cobriu as avenidas de acesso do módulo – 5, ao centro. Várias comunidades ficaram isoladas devido aos pequenos rios que transbordaram. Na linha 5, o Rio Perdido transbordou e deixou a MT 183 obstruída. O caso mais grave foi no bairro Palmiteira, onde um barranco cedeu e arrastou uma residência de madeira, o proprietário saiu ileso, o caso foi próximo das 4h da madrugada quando a chuva estava intensa. No bairro São José Operário e módulo – 4 (Verdam) moradores tiveram sérios prejuízos com o rio Perdido que transbordou e invadiu as casas destruindo móveis e eletrodomésticos. Em algumas situações o corpo de bombeiros esteve presente e deu apoio. A energia elétrica no bairro módulo - 4 foi desligada por funcionários que prestam serviços a energisa para evitar que os moradores não sofram nenhuma descarga elétrica nesse período de alagamento. Ainda devido a chuva, o DAES emitiu uma nota oficial comunicando que está interrompido o fornecimento de água no município em decorrência das avarias causadas pelas fortes chuvas.

