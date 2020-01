Verde Novo realiza 271 ações e plantio de 70 mil mudas em 2019

Devolver o título de “Cidade Verde” a Cuiabá é o objetivo do Projeto Verde Novo do Poder Judiciário de Mato Grosso, desenvolvido pelo Juizado Volante Ambiental (Juvam) da capital em parceria com o Instituto Ação Verde, Grupo Petrópolis, Energisa e TV Centro América. Para tanto, o projeto realizou 271 ações de conscientização em mais de 80 bairros de Cuiabá, que possibilitaram o plantio de quase 70 mil mudas de árvores nativas e frutíferas em 2019.

Dentre os locais que receberam o plantio de mudas estão o Parque da Família, no bairro Terra Nova –, o bairro Morada do Ouro, a nascente do córrego da Prainha, a Rodovia MT-251, a Lagoa Encantada do bairro CPA III, as praças dos bairros Jardim Cuiabá e Jardim das Américas, além dos canteiros e rotatórias da Avenida Miguel Sutil.

Este ano, o foco foi envolver a população nas ações, seja pela iniciativa de pegar as mudas do projeto e plantar em casa, seja na indicação de áreas públicas que precisam de arborização e também na formação de bosques coletivos, onde cada cidadão irá plantar e zelar por uma árvore especialmente sua.

Em setembro, o projeto Verde Novo foi ao Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Joana Mont Serrat Spindola Silva, no bairro CPA III, que havia sido inaugurada recentemente e possuía 206 alunos de zero a 5 anos. A ação construiu um pomar com mudas de ingá, tamarindo, amora, goiaba e pitomba e no pátio frontal plantou ipês. Depois de crescidas, além de produzir alimento para as crianças, as árvores vão gerar sombra no parque que fica bem próximo à plantação. Na ocasião, ainda foram distribuídas 400 mudas para os pais e funcionários do CMEI e também da Escola Estadual Filogônio de Melo, que fica em frente ao centro.