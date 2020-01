Águas de Alta Floresta conclui estudo modelagem hidráulica e garante a eficiência de investimento

Ferramenta colabora com planejamento de expansão das estruturas dos serviços de saneamento frente ao crescimento populacional no município

Ampliar as redes de distribuição, modernizar as estruturas, instalar novos coletores de esgoto, levar a quantidade necessária de água para cada região. Estas são algumas das ações presentes na rotina da Águas Alta Floresta, que agora conta com um reforço para que o saneamento avance ainda mais e melhor: o estudo da modelagem hidráulica. A concessionária encerra o mês de dezembro com a conclusão dessa importante ferramenta para o desenvolvimento sustentável das estruturas de saneamento na região. Iniciado em março, o projeto estruturante começa a definir as prioridades dos investimentos no setor.

A modelagem hidráulica é uma importante etapa em prol da manutenção e expansão da qualidade dos serviços de água e esgoto no município. Além disso, visa a adequação do sistema para fazer frente ao crescimento populacional da cidade. Integrando projetos de engenharia, operação e manutenção numa plataforma digital, o projeto consiste num amplo escaneamento dos sistemas de saneamento, apoiando as tomadas de decisão sobre ajustes e investimentos, com foco no bem-estar da comunidade e na mais ampla produtividade dos serviços prestados.

Isso é possível porque a modelagem disponibiliza aos profissionais da empresa um conjunto de informações preciosas para o estudo de soluções no sistema de água e de esgoto, da captação ao tratamento e emissão de efluentes. Entre os benefícios resultantes da utilização da modelagem, a companhia já identificou a necessidade de ampliação no sistema de distribuição de água de município. Com a tecnologia foi possível monitorar a dinâmica do uso desse recurso natural em Alta Floresta e, com isso, definir o dimensionamento de um novo reservatório de água.

A modelagem hidráulica é um investimento técnico efetivo para nos dar suporte na realização do trabalho. É possível planejar com precisão cada novo investimento alinhado às projeções de crescimento das diferentes regiões da cidade e com isso atuar previamente para melhor atender à população”, afirma o diretor operacional da Águas Alta Floresta, André Silva.

Sustentabilidade do recurso hídrico

É de conhecimento público que a preservação dos mananciais hídricos junto do uso responsável da água é um dever de todos. Ciente de seu papel junto à comunidade e ao meio ambiente, a Águas Alta Floresta compartilha essa bandeira essencial, reforçando a importância do uso consciente da água na rotina das famílias. Em virtude disso, a modelagem hidráulica ajudará também na redução dos índices de perdas de água e, consequentemente, no combate ao desperdício do recurso natural.

O trabalho é alcançado a partir da coleta de informações sobre o volume de água produzido na estação de tratamento e o volume efetivamente consumido pela população. Os resultados permitem identificar a quantidade de água que ficou perdida pelo caminho até a casa do consumidor. “Essa informação possibilita um trabalho focado no combate aos vazamentos e às fraudes (água que é desviada em ligações clandestinas na rede) além de orientar a elaboração de um plano de investimentos que auxilie e aprimore as ações da companhia”, observa o diretor.

Sobre a Águas Alta Floresta – A Águas Alta Floresta opera no município desde 2017. Surgiu com responsabilidade de atender a uma população de 43.621 mil pessoas. O alcance de nossa prestação de serviços nos coloca entre os principais operadores privados do setor de saneamento no Brasil. A Águas Alta Floresta faz parte da Iguá Saneamento, companhia que atende cerca de 7,1 milhões de clientes e está presente em cinco estados brasileiros, por meio de 18 operações.

Sobre a Iguá Saneamento - A Iguá é uma nova companhia de saneamento, controlada pela IG4 Capital, que atua no gerenciamento e na operação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, por intermédio de concessões e de parcerias público-privadas. Atualmente, está presente em 37 municípios de cinco estados brasileiros: Alagoas, Mato Grosso, Santa Catarina, São Paulo e Paraná, por meio de 18 operações que somadas beneficiam 7,1 milhões de pessoas. O alcance dos serviços prestados pela companhia a coloca entre os principais operadores privados do setor de saneamento do país. Em 2018, foi eleita pelo segundo ano consecutivo uma ótima empresa para se trabalhar pela consultoria Greate Place to Work (GPTW). Atualmente, emprega cerca de 1,5 mil pessoas. O nome Iguá é uma referência direta ao universo em que atua: em tupi-guarani, “ig” que dizer água.