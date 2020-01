Cuiabá: Procon analisa imagens e sorteio de carro realizado em shopping e pode virar caso de polícia

A Secretaria Adjunta de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon-MT) abriu uma investigação para avaliar possível fraude, no sorteio de um veículo Volvo, realizado no final de ano pelo Shopping Estação. A situação ocorre devido a diversas denúncia no canal 151 do órgão, após viralizar na internet, um vídeo que mostra um funcionário do estabelecimento, com dois cupons em mãos após o sorteio.

Ao a superintendente do Procon, Gisela Simona informou que o órgão notificou o shopping, nesta quinta-feira (2°), para que o estabelecimento forneça todas as informações oficiais do concurso.

“Pedimos a gravação oficial do sorteio, feita pelo shopping, informações do regulamento e como os clientes tiveram acesso, número de bilhetes, para que possamos analisar e tirar essa dúvida”, explica.

Além disso, o Procon contatou a Delegacia do Consumidor (Decon), para que acompanhe o caso.

“O limite do Procon é tirar as dúvidas do cliente, trazer explicações. Caso tenha acontecido algo além, um crime, já é com outras autoridades. Por isso, pedimos a parceria da Decon para que acompanhe o caso”, afirmou.

Se ficar comprovado que houve fraude, o estabelecimento terá que realizar um novo sorteio, informou a titular do Procon.

O caso

Viralizou nas redes sociais um vídeo que gerou a especulação sobre a possível troca do cupom correto, no sorteio de um veículo Volvo, realizado pelo Shopping Estação em Cuiabá. A gravação mostra que o funcionário responsável tinha dois cupons nas mãos e colocou um no bolso.

Vários internautas desconfiaram da situação e passaram a questionar o resultado do sorteio.

Outro lado

O shopping argumentou que o sorteio aconteceu de maneira correta e que não houve troca de cupons. Alega que o cumpom colocado no bolso seria um cupom reserva, que serviria caso o primeiro não estivesse conforme as regras – diz explicação do shopping.

Leia o posicionamento na íntegra:

Prezados clientes, agradecemos os feedbacks e esclarecemos que o segundo cupom sorteado é o cupom reserva. O cupom reserva não gera qualquer expectativa de ganho de premiação.

De acordo com a legislação de promoções comerciais, o cupom reserva somente poderá ser utilizado em hipótese de desclassificação do cupom principal. Como esse não foi o caso da nossa promoção de Natal, já que o primeiro cupom sorteado contemplou todas as normas do regulamento, o cupom reserva foi devidamente descartado.

A apuração foi filmada do início ao fim e o promotor responsável pelo sorteio divulgou o primeiro cupom sorteado como sendo o vencedor do concurso.

Esclarecemos que todo o processo de sorteio é fiscalizado pelos auditores do Ministério da Economia, não havendo qualquer irregularidade na retirada do cupom reserva da maneira como ocorreu em nosso Shopping.

Para outras informações, seguimos à disposição de nossos clientes.