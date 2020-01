Destaques 03/01/2020 07:43 Top News Chuva causa estragos e derruba ponte em Aripuanã Uma forte chuva durante a noite de quarta-feira (01) que varou madrugada causou estragos na MT 208, nas proximidades do trevo da Tutlândia em Aripuanã. A chuva começou por volta das 20 horas, assustou os moradores e viajantes que usam esse percurso.

A Prefeitura de Aripuanã, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra), informa que a MT-208 está totalmente interditada no trecho da ponte sobre o Rio Loreto, localizada no km 40 da estrada, que liga a Aripuanã ao município de Juruena.

Devido as fortes chuvas nos últimos dias o desvio não aguentou o volume de água. Já a ponte principal da via está interditada para realização a manutenção dos pilares da ponte, depois que um caminhão caiu e derrubou parte dessa estrutura.

Ainda conforme a gestão, foi acionado o Estado para o mais rápido possível resolver essa situação, devido ser o principal acesso para escoamento de produtos do município. Duas rotas alternativas estão sendo usadas, via comunidade Medalha Milagrosa e via Linha Cafundó. Mas as mesma não aguentará o fluxo de caminhões pesados se permanecer as chuvas.

Outra situação critica e pela MT 183 via Filadêlfia que está interditada na entrada da cidade de Juína, devido o Rio Perdido ultrapassar o limite da caixa e alagar a estrada.

