Destaques 03/01/2020 16:08 Redação I Nativa News Operação integrada cumpre 5 mandados e prende traficante em Apiacás Cinco mandados de busca e apreensão com objetivo de combater a criminalidade, em especial o tráfico de drogas em Apiacás (1.010 km ao Norte de Cuiabá), foram cumpridos em uma ação integrada da Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar, deflagrada na manhã desta sexta-feira (03.01), no município. A operação resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas, além da apreensão de porções de entorpecentes, apetrechos relacionados ao tráfico e dinheiro. Durante o cumprimento de buscas no bar de propriedade do suspeito, José Rosa da Silva, de 59 anos, os policiais apreenderam uma porção média de pasta base de cocaína, uma porção de maconha e R$ 1.289 em dinheiro trocado, característico da atividade de tráfico. Diante das evidências, o suspeito foi conduzido a Delegacia de Apiacás e enquanto ele era interrogado, os policiais receberam novas informações de onde o investigado escondia mais entorpecentes, sendo posteriormente apreendida mais uma porção de pasta base e uma balança de precisão. A ação integrada desencadeada pela Delegacia de Apiacás contou com a participação de policiais civis da Delegacia de Colíder, Nova Monte Verde, e apoio do Grupo Armado de Resposta Rápida (Garra) e Polícia Militar de Apiacás e Nova Monte Verde, sob coordenação dos delegados Eugênio Rudy Júnior e Pablo Carneiro,

Voltar + Destaques