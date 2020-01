Destaques 03/01/2020 16:23 Redação I Nativa News Mesmo com chuvas, Aneel anuncia bandeira amarela para janeiro em MT Assessoria Ao contrário do que aconteceu em janeiro de 2019, o consumidor não terá bandeira tarifária verde (sem custo) na conta de energia de janeiro de 2020. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a bandeira que vai operar no primeiro mês deste ano é a amarela, que tem um custo de R$ 1,343 para cada 100 quilowatts-hora consumidos (sem os impostos). A justificativa, segundo a Aneel, é o baixo nível de armazenamento dos principais reservatórios do Sistema Interligado Nacional (SIN), resultado de um regime de chuvas abaixo do padrão histórico. Tal condição, diz em nota, “repercute na capacidade de produção das hidrelétricas, ainda demandando acionamento de parte do parque termelétrico”. O sistema de bandeiras tarifárias, implementado pela Aneel, sinaliza o custo da energia gerada. As cores verde, amarela ou vermelha (nos patamares 1 e 2) indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração. Com a bandeira amarela ainda em vigor, o consumidor deve continuar racionalizando energia elétrica para não se assustar com o valor da fatura ao final do mês. Confira algumas dicas do Procon-MT para este período: Chuveiro elétrico

- Tomar banhos mais curtos, de até cinco minutos;

- Selecionar a temperatura morna ou fria no verão.



Ar condicionado

- Não deixar portas e janelas abertas em ambientes com ar condicionado;

- Manter os filtros limpos;

- Diminuir ao máximo o tempo de utilização do aparelho de ar condicionado;

- Colocar cortinas nas janelas que recebem sol direto.



Geladeira

- Só deixar a porta da geladeira aberta o tempo que for necessário;

- Regular a temperatura interna de acordo com o manual de instruções;

- Não colocar alimentos quentes dentro da geladeira;

- Deixar espaço para ventilação na parte de trás da geladeira e não utilizá-la para secar roupas;

- Não forrar as prateleiras;

- Verificar as borrachas de vedação regularmente;

- Não desligar a geladeira para depois religá-la novamente, pois esse processo consome mais energia.



Iluminação

- Priorizar a iluminação natural ou lâmpadas econômicas (LED);

- Apagar a luz ao sair de um cômodo.



Ferro de passar

- Juntar roupas para passar de uma só vez;

- Separar as roupas por tipo e começar por aquelas que exigem menor temperatura;

- Nunca deixar o ferro ligado enquanto faz outra atividade. (Com informações da Aneel)

