CDL Alta Floresta realiza sorteio da Campanha Ano Novo Vida Nova 2019/2020

Campanha Ano Novo Vida Nova premiou 30 ganhadores, maioria dos prêmios saiu para moradores de Alta Floresta. Sorteio foi transmitido ao vivo pelo facebook e pelo youtube.

A CDL Alta Floresta realizou na tarde desta sexta-feira (03.01) o sorteio de mais de R$ 60 mil em prêmios da Campanha Ano Novo Vida Nova (2019/2020). O sorteio aconteceu no auditório Ariosto da Riva e contou com a presença de um bom público.

Com mais de 700 mil cupons distribuídos, a CDL Alta Floresta sorteou 30 prêmios, sendo 15 vales compras no valor de R$ 500,00, dois vales compras no valor de R$ 1.500,00, duas bicicletas, três vales compras no valor de R$ 2.000,00, um vale compra no valor de R$ 2.000,00, uma TV de 42 polegadas, duas geladeiras frost free, um vale compra no valor de R$ 2.500,00, um vale compra de material para construção no valor de R$ 3.000,00, uma moto Yamaha NEO 125 cilindradas e uma moto Honda Start 160 cilindradas. Quatorze vendedores também receberão prêmios no valor de R$ 300,00. Todos os sorteios aconteceram de forma individual.

Os sorteados deverão procurar a CDL a partir da próxima semana munidos dos documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de residência para a elaboração do termo de entrega dos prêmios. A data de entrega será definida pela diretoria.

Lançada com o objetivo de alavancar as vendas do comércio de Alta Floresta, Carlinda e Paranaíta, a campanha criada pela CDL Alta Floresta tem premiado centenas de consumidores ao longo dos anos.

Desde que foi lançada, a promoção de fim de ano tem correspondido às expectativas, inclusive sendo um incremento realmente substancial para o comércio participante, atraindo um maior número de consumidores em busca das premiações oferecidas.

Ao Vivo - Pela primeira vez a CDL Alta Floresta realizou a transmissão ao vivo de uma das suas campanhas. A parceria com a ZSS Esportes propiciou a quase 10 mil pessoas assistir a transmissão do sorteio por três plataformas ao mesmo tempo.

A presidente da CDL Alta Floresta, Elsa Lopes, fez questão de enaltecer e agradecer o empenho e a dedicação da diretoria da instituição e dos colaboradores, em especial a participação do comércio e dos patrocinadores da campanha. “Tudo que foi feito tem o envolvimento de uma equipe que trabalha, a equipe da diretoria, presidente sozinha não faz nada, a equipe dos colaboradores da CDL e os nossos comerciantes que participam e nos ajudam a fazer esse evento acontecer. Lutamos para que todos os nossos eventos sejam transparentes para que a população tenha de nós o respaldo e o respeito de tudo aquilo que nós fazemos”, enfatizou Elsa Lopes ao esclarecer que a diretoria da CDL Alta Floresta não é assalariada. “A diretoria da CDL não é assalariada, a diretoria se doa para a população de Alta Floresta para que isso daqui exista, para que a CDL funcione”, afirmou.

O diretor financeiro Jailson Carlos Farias Pereira também ressaltou os patrocinadores. “É uma satisfação estar numa entidade transparente, respeitada no município, e cada vez que a gente faz um evento desse existe a preocupação de transparência o máximo possível e transcorreu da melhor maneira possível, agradecemos todos os patrocinadores porque sem eles não teria a campanha”, disse. Eliseu Pelisson, gerente comercial enalteceu a campanha. “É uma satisfação trabalhar na CDL porque é uma entidade que oferece condições de trabalho, temos uma equipe muito eficiente no que faz, que tem credibilidade, é um conjunto de ações que nós conseguimos com o tempo, criamos várias parcerias e conseguimos estender essa parceria para Paranaíta e Carlinda, que são CDL’s menores, mas que não deixam de atender os seus associados. No geral foi uma campanha que deu muita alegria”, disse.

O diretor de patrimônio Alexandre Rodrigues Teixeira, empresários e vários consumidores também acompanharam o sorteio.

Confira os ganhadores da Campanha Ano Novo Vida Nova 2019/2020

11º PREMIO – 15 VALE COMPRAS DE R$ 500,00

01 SILVIA ZIRMEMAN

02 ADRIUM RIBEIRO AMORIM

03 DONIZETI ALVES DE OLIVEIRA

04 SIMONE BALZEMBURGER

05 JOICE F. DOS S DE ARRUDA

06 SIDNEIA AP DA SILVA

07 RICARDO B. DOS SANTOS

08 ANDERSON CARLOS DA COSTA

09 GABRIEL MARTINS VIANA

10 FRANCISCO DOS SANTOS

11 ALEXANDRE SOARES DE BRITO

12 JOAO MARCOS SOUZA DOS Santos

13 ANDRE MIRANDO LUIZ

14 IRENE LEME

15 VALDECI FERNANDES DE SOUZA

10º PREMIO – 02 VALE COMPRAS DE R$ 1.500,00

01 ELIVELTON DA SILVA ALVES

02 RODOLFO FERRAZ

9º PREMIO – 02 BIKES

01 CELIA S. GALHARINE

02 SIMONE OLIVEIRA DA CHARGA

8º PREMIO – 03 VALE COMPRAS DE R$ 2.000,00

01 JOSE AP DE SOUZA

02 MAURINA BRAGA DA COSTA

03 ATALIBIO COELHO

7º PREMIO – 01 VALE COMPRAS DE R$ 2.000,00

01 JOELIA S. DE BARRO

6º PREMIO – 01 TV 43” AOC

01 BEATRIZ DA SILVA

5º PREMIO – 02 GELADEIRAS FROST FREE

01 FABIO JUNIOR LIMA DE OLIVEIRA

02 AGUINALDO BATISTA

4º PREMIO – 01 VALE COMPRAS DE 2.500,00

01 CLEONICE ALVES

3º PREMIO – 01 VALE COMPRAS MATRIAIS DE CONSTRUÇÃO DE R$ 3.000,00

01 LUCIENE DE SOUZA

2º PREMIO – 1 MOTO YAMAHA NEO 125 CC

01 JESSICA BEZERRA 984043148 CARLINDA MARTINELLO

1º PREMIO – 01 MOTO HONDA START 160CC

01 CAROLINA FERREIRA

PREMIAÇÃO AOS VENDEDORES - R$ 300,00

NOME CIDADE EMPRESA