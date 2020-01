Destaques 04/01/2020 09:42 Marcos José / Abraão Lincoln/ Radio Progresso FM Alta Floresta: Bandidos furtam residência e levam dinheiro, cheque e vários objetos Foto: Radio Progresso FM A vítima, mulher de 26 anos, compareceu na Central de Operações da Polícia Militar para comunicar o furto em sua residência localizada na Rua H-12 no setor Industrial. Ela relatou que ao chegar em sua residência na manhã de sexta-feira (03), por volta das 08h00min, encontrou a porta da frente aberta e ao entrar no imóvel notou que foram subtraídos roupas diversas, setecentos reais em moeda corrente e um cheque no valor de seiscentos reais que estavam no bolso de uma de suas calças. Para a polícia, a vítima disse ter uma suspeita, já que foi até a casa dela e viu pela janela em cima da cama roupas idênticas com as que foram roubadas de sua casa. Ela disse ainda, que a fechadura da porta estava intacta e naquela noite estava em companhia da suspeita que teria pedido a sua moto emprestada, onde junto com a chave de contato da moto estava também a chave de sua residência. De posse das informações repassadas pela vítima a Polícia Militar foi a casa da suspeita e ao seu local de trabalho, entretanto, ela não foi localizada. O caso passa a ser investigado pela Polícia Judiciária Civil de Alta Floresta.

