Destaques 04/01/2020 17:33 Redação I Nativa News Alta Floresta: Motorista perde controle de carro em curva e caiu dentro de córrego Foto: Internautas O acidente aconteceu por volta das 14h20 deste sábado (04) na perimetral Rogério Silva, via auxiliar de acesso ao bairro Cidade Alta. O veículo era ocupado pelo condutor, de aproximadamente 50 anos, e sua filha de 08 anos. Ambos foram encaminhados ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin. Conforme informações repassadas a redação do site Nativa News, o veículo seguia sentido Cidade Alta a rodovia, na curva próxima ao campus 2 da Unemat, o condutor perdeu o controle da direção e acabou caindo no Rio. Pessoas que passavam no local acionaram o Corpo de Bombeiros, e auxiliaram no resgate dos ocupantes do veículo, que foram encaminhados ao hospital sem lesões aparentes.

Voltar + Destaques