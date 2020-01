Destaques 05/01/2020 07:14 Yuri Ramires/Gazeta Digital Jovem de 20 anos é preso suspeito de participar de chacina em Colniza Foto: Divulgação ovem de 20 anos está preso suspeito de participação na tentativa de chacina, ocorrida na noite de sexta-feira (3), em Colniza (1065 km ao Noroeste de Cuiabá). Três pessoas morreram e uma está internada em estado grave. Polícia Civil não descarta que as mortes foram motivadas pela rixa entre facções criminosas. De acordo com as informações apuradas pela reportagem do , testemunhas no local do crime informaram os policiais que suspeitos estariam em uma motocicleta preta sem placas e diante dos fatos, policiais saíram em diligências pela cidade e encontraram a moto próximo de um sítio. Quando a polícia se aproximava, homem que estava na moto, mais duas pessoas em uma moto vermelha, tentaram fugir. Jovem de 20 anos que estava na moto sem placa foi preso. Já os ocupantes da moto vermelha conseguiram fugir a pé. Suspeito teria dito que na moto estavam sua mãe e seu padrasto, mas não soube informar o motivo deles terem fugido. Com o suspeito, foi apreendido um celular, que passará por uma perícia. Delegado Romildo Nogueira está responsável pelas investigações. Mortes

Nos dias dos crimes, morreram Matheus Lucas Nascimento Lago, 20, Ronei Vitoriano da Silva, 25 e Julio Amorim dos Santos, 23. A.F.M., 25, foi ferido e está internado em estado grave. O que se sabe até o momento é que o primeiro crime ocorreu no Centro. Dentro da casa foi encontrado o corpo de Julio com várias marcas de tiros. Enquanto atendiam a ocorrência, receberam o chamado para atender mais dois homicídios e um tentado. Dois corpos foram encontrados na casa, um no sofá e outro na sala. A terceira vítima estava com um corte profundo no banheiro, trancado. A vítima estava em estado de choque, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhou o rapaz para o hospital.

