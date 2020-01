Destaques 05/01/2020 07:48 Redação I Nativa News Alta Floresta: Carro sai da pista e bate em poste na perimetral Rogério Silva Foto: Internautas Um motorista perdeu o controle do carro que dirigia e bateu em um poste na Perimetral Rogério Silva em Alta Floresta, por volta das 20h05 de ontem, sábado (04), De acordo com a Polícia Militar, o motorista do veículo Palio, vermelho, relatou que teria perdido o controle do automóvel após ser ofuscado pelo farol alto de outro veículo que seguia em sentido contrário. O motorista acabou atingindo um poste de energia, apenas danos materiais foram registrados.

Voltar + Destaques