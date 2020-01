Destaques 05/01/2020 15:52 Atoleiro em trecho na MT-160 gera atritos entre municípios de Apiacás e Nova Monte Verde Whatsapp audio 2020 01 05 at 150529 Foto: Reprodução video A situação caótica na rodovia MT-160 é denunciada em redes sociais atacando administrações públicas dos municípios de Apiacás e Nova Monte Verde. Devido ao grande volume de chuvas, a via não pavimentada tem trechos com atoleiros, vários veículos não conseguiram passar na tarde deste domingo (05), entre eles, um ônibus de transporte de passageiros. O trecho está entre os municípios de Apiacás e Nova Monte Verde, cerca de 10km de Nova Monte Verde, sendo assim, a administração de Nova Monte Verde tem a responsabilidade de manutenção da via. Alguns áudios em aplicativo de mensagem instantânea, WhatsApp, atacam o prefeito de Apiacás, Adalto Zago, sobre a situação caótica da rodovia. Em contato com o prefeito, a redação do site Nativa News foi informada de que de fato o trecho que apresentou atoleiros é de responsabilidade da administração de Nova Monte Verde. “Esse trecho já apresentou problema em outras ocasiões, mesmo não sendo responsabilidade de Apiacás, por não conseguir contato com a prefeita (Beatriz Sueck Lemes), enviei uma patrulha ao local para auxiliar”, apontou Zago frisando que, “em outra ocasião cheguei a propor uma parceria para Monte Verde para que juntos pudéssemos dar a devida manutenção, porque sozinho não há legalidade para que eu possa arrumar, a ajuda foi negada”. A redação do Nativa News entrou em contato com a prefeita Beatriz Sueck Lemes, ela explica que "a metade que ele fala é pertencente ao município dele que são 18 km, a nossa parte são 38 KM e nós mantemos arrumadas o tempo todo, com a ajuda dos vereadores de Apiacás. Os vereadores me ajudaram com cascalho e um pouco de combustível, porém ali tem uns pontos que por mais que arrumamos sempre quando chove demais estouram em outros pontos. Mas é o nosso maquinário que atende da ponte da divisa até Nova Monte Verde", apontou a prefeita. De acordo com a prefeita a prefeitura tem dificuldades financeiras para manter arrumadas as estradas que são estaduais, mas mesmo diante das dificuldades conta com alguns parceiros a exemplo dos vereadores (Nova Monte Verde e de Apiacas e proprietários locais que ajudam com cascalho, madeiras e com um pouco de combustível. Mas luta da administração é pela pavimentação asfáltica naquele trecho.

Voltar + Destaques