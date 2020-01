Polícia Militar de Nova Bandeirantes registrou mais um homicídio na tarde de ontem (05). Guilherme Henrique Jaques de 21 anos foi alvo de disparos de arma de fogo, e faleceu no local.

A polícia foi acionada momentos após o crime, no local foi constatado o óbito do jovem, com pelo menos dois ferimentos.

O jovem possui passagens, o caso passa a ser investigado.