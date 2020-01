Destaques 07/01/2020 14:34 G1MT Data para eleição de senador em MT deve ser definida após recesso do TRE Foto: Nelson Jr./TSE A data da eleição para senador em Mato Grosso deve ser definida após o recesso do pleno do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que termina no dia 22 deste mês. Nessas eleições, os mato-grossenses irão às urnas para eleger o senador que deve assumir o lugar de Selma Arruda (Podemos). A ex-senadora teve o mandato cassado em dezembro. Ela foi investigada por compra de votos durante campanha eleitoral de 2018. O TRE poderá escolher uma das datas autorizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As eleições podem ser realizadas em 2 de fevereiro, 8 de março, 26 de abril, 10 de maio, 21 de junho, 22 de novembro ou 6 de dezembro. Cassação Em 10 de dezembro o TSE manteve a decisão do TRE-MT que cassou o mandato de Selma Arruda. O Acórdão foi publicado no dia 19 de dezembro. Nessa mesma data, o tribunal de Mato Grosso foi oficialmente comunicado da decisão com a determinação da realização de nova eleição.

