Governo vai ao Supremo por cadeira de senador para Fávaro

O governador Mauro Mendes decidiu hoje, em nome da representatividade do Estado, que vai bater a porta do STF em defesa da cadeira de senador para Carlos Fávaro, enquanto não se define o nome a ser eleito nas urnas.

Fontes do Palácio Paiaguás revelam que a Procuradoria-Geral do Estado já começou a preparar o pedido. Parte do princípio básico de que cada Estado e o Distrito Federal contam com três cadeiras no Senado e, como Selma Arruda teve o mandato cassado e haverá hiato de quase três meses até se realizar a eleição suplementar no final de abril e, então, efetivar o eleito, Mato Grosso teria prejuízos em termo de representatividade, pois ficaria, nesse interím, com apenas dois representantes, que são Wellington Fagundes e Jayme Campos.

Desse modo, o governo pleiteia que o Supremo determine a posse de Fávaro, que concorreu pelo palaque de Mauro e foi o terceiro colocado na disputa pelas duas vagas, conquistadas por Selma e Jayme. No julgamento do recurso da senadora cassada no TSE, o pedido para Fávaro assumir foi rejeitado.

Fávaro compõe o secretariado do Governo Mauro. Conduz em Brasília o Escritório de Representação do Estado.