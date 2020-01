Destaques 08/01/2020 09:53 Quadrilha roubaram dinheiro e 8 kg de ouro a 30 km de Paranaíta (MT) Funcionários de fazenda são rendidos por quadrilha e obrigados a seguir até área de extração de minério, de onde foram subtraídos cerca de 8 quilos de ouro e também R$ 5.000,00 em dinheiro. O fato foi registrado em uma propriedade cerca de 30 quilômetros do município de Paranaíta, no estado do Pará. O caso foi registrado em Paranaíta por ser a unidade de polícia mais próxima dos fatos.

Conforme registro da Polícia Militar, foi relatado que por volta das 17h pelo menos quatro homens armados com espingardas e revólveres chagaram na fazenda, onde renderam dois funcionários e os abrigaram a seguir com uma caminhonete até a área de extração.

Garimpeiros que estavam no local foram rendidos, e toda a produção, cerca de 8 quilos de ouro avaliados hoje em cerca de R$ 1.668.160,00, foi subtraída junto com R$ 5.000,00 em dinheiro, que estava no local. Os homens ficaram em uma estrada próxima ao rio Telles Pires, de onde ordenaram a volta dos funcionários para a fazenda.

A ação durou cerca de duas horas, o fato foi comunicado

á polícia por volta das 20h, e passa a ser investigado pela Polícia Judiciária Civil.

Voltar + Destaques