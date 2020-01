Destaques 08/01/2020 15:56 Greyce Lima | Secom-MT PM de MT prende 2 mulheres e apreende 280 kg de maconha escondidos em veículo Foto: Divulgação A Força Tática da Polícia Militar apreendeu 280 kg de maconha escondidos em uma caminhonete Chevrolet S10 e dentro de uma roda de trator que estava na carroceria do veículo, na tarde de terça-feira (07.01), em Rondonópolis. Duas mulheres (18 e 25 anos de idade) foram presas por tráfico de drogas. Policiais faziam rondas pelo bairro Parque Universitário, quando suspeitaram de um homem, que ao perceber a presença da polícia, fugiu pulando o muro de algumas casas. Durante a busca pelo suspeito, a polícia localizou duas mulheres em um quintal e ao verificar o local e perceberam um forte odor de entorpecentes no terreno. As mulheres demonstraram nervosismo e os policiais pediram para fazer uma verificação dentro do imóvel, onde foi encontrada uma bolsa contendo meio tablete de maconha, balança de precisão e papel filme. Ainda durante a verificação, os policiais notaram que a carroceria da caminhonete possuía uma parte fechada com solda e acharam no interior grande quantidade de tabletes de maconha, assim como no pneu de trator. O total da apreensão foi de 303 tabletes de maconha. Na Central de Flagrantes, a PM também solicitou auxílio de bombeiros militares para a retirada de tabletes de droga que ainda estavam presos na lataria do carro. Duas crianças de três e seis anos de idade que estavam na residência receberam assistência do Conselho Tutelar. As suspeitas entregues à delegacia serão investigadas pela Polícia Judiciária Civil. Duas crianças de três e seis anos de idade que estavam na residência receberam assistência do Conselho Tutelar.

Voltar + Destaques