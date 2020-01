Destaques 08/01/2020 16:20 Em Nova Ubiratã, bombeiros militares retiram vítima após grave acidente veicular Por volta das 16h desta terça-feira (07/01) o Corpo de Bombeiros Militar em Sorriso (10ªCIBM) foi acionado para atender a um acidente veicular na rodovia na MT–242, no perímetro urbano de Nova Ubiratã (87 km de Sorriso). A vítima, um homem de 61 anos, ficou presa nas ferragens após sua caminhonete colidir frontalmente com uma carreta.

A guarnição retirou a vítima do veículo já sem vida, pois ele teve inúmeros ferimentos e não resistiu ao impacto. O corpo foi entregue aos cuidados da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), para dar continuidade aos trâmites necessários. Segundo informações, a carreta seguia sentido Sorriso e a caminhonete seguia para a direção oposta.

Além da 10ªCIBM e Politec, uma equipe da concessionária Intervias também foi acionada para prestar atendimento. O motorista da carreta não se feriu.

