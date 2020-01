Destaques 08/01/2020 18:15 Só Notícias/Cleber Romero Secretaria de Obras de Nova Monte Verde faz reparos em ponto crítico com atoleiros na MT-160 e tráfego é parcialmente normalizado Os servidores com auxílio de maquinários da secretaria de Obras da prefeitura de Nova Monte Verde (469 quilômetros de Sinop) fizeram, ontem à tarde, os reparos com a colocação de cascalho e compactação de terra em um dos pontos mais críticos com atoleiro da MT-160, no trecho que pertence ao município. Com isso, o tráfego de caminhões, carretas e demais veículos está parcialmente normalizado. A rodovia é uma das vias que possibilita acesso ao município de Apiacás. “Esse é o mesmo local que teve grande atoleiro no domingo. Esse ponto fica próximo da divisa nossa (de Apiacás) com Nova Monte Verde. Esse era um dos pontos mais críticos, mas tem outros que precisam de reparos”, explicou o prefeito de Apiacás Adalto Zago, esta manhã, em entrevista, ao Só Notícias. Ontem, Zago afirmou que os pontos com problemas são no trecho que liga Nova Monte Verde até Alta Floresta. “São 54 quilômetros. Desses, 18 quilômetros que nos pertencem foram feitos bueiros, patrolamento, cascalhamento e está em perfeitas condições de trafegabilidade. A nossa parte foi feita, mas a de Nova Monte Verde não foi feita a manutenção necessária”, disse. O gestor afirmou ainda que o rio Bruno, que fica na MT-206 chegou a transbordar. “Como os carros ficaram ao menos três dias sem passar por essa rodovia, usaram a MT-160 como alternativa. Como não foi feito manutenção, acabou criando alguns pontos críticos. Já oferecemos ajuda através de parceria, mas a prefeitura de Nova Monte Verde não aceitou”. O prefeito explicou que a MT-206 está sendo usada pelos motoristas como alternativa de desvio. “Essa passa por Paranaíta e consegue chegar em Alta Floresta. Essa rodovia, também cascalhamos nossa parte. O problema é que choveu muitos nos últimos dias. Estou há 33 anos morando nessa região e ainda não tinha presenciado tanta água”.

