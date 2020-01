Destaques 09/01/2020 08:15 Redação: Nativa News Trio é detido por tráfico de drogas em Alta Floresta Foto: Nativa News Três homens foram detidos por tráfico de drogas durante ronda policial na última quarta-feira (8), no bairro Boa Nova 3, em Alta Floresta. De acordo com a Polícia Militar, dois suspeitos que estavam em uma motocicleta foram abordados durante uma ronda realizada pelo bairro, na abordagem e revista pessoal, encontraram uma porção de substância análoga a maconha e também uma balança de precisão. Realizadas buscas na residência, a polícia se deparou com o terceiro suspeito que chegava ao imóvel. Ele informou que a balança de precisão seria sua. Diante dos fatos os suspeitos foram conduzidos para Central de Flagrantes para demais providências cabíveis.

