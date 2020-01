Destaques 10/01/2020 07:32 Érica Caetano Prazo para se inscrever no Vestibular 2020 via Enem do IFMT é encerrado Podem se inscrever os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio entre 2016 e 2019. Durante o cadastro no vestibular, o candidato deverá informar o número de inscrição do Enem. Estão abertas até hoje, 10 de janeiro, as inscrições para o Vestibular Enem 2020/1 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT). Não há taxa de inscrição. Inscreva-se aqui no Vestibular Enem 2020/1 do IFMT Podem se inscrever os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio entre 2016 e 2019. Durante o cadastro no vestibular, o candidato deverá informar o número de inscrição do Enem que pretende usar. O IFMT oferece 504 vagas distribuídas em 14 campi (Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres – Olegário Baldo, Campo Novo do Parecis, Cuiabá – Bela Vista, Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva, Confresa, Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Vicente, Sorriso e Várzea Grande), quatro campi avançados (Diamantino, Guarantã do Norte, Lucas do Rio Verde e Tangará da Serra) e dois centros de referência (Jaciara e Campo Verde). O processo seletivo reserva 60% das vagas para candidatos que estudaram todo o ensino médio em escolas públicas (Lei de Cotas) e 2% são destinadas a pessoas com deficiência (PcD). Os demais candidatos ficam com 38% das vagas. Resultado O desempenho nas provas objetivas e redação do Enem será critério único de seleção dos candidatos. Em caso de empate, será melhor classificado o candidato com a maior nota na redação. O resultado do Vestibular Enem 2020/1 do IFMT será divulgado na data provável de 22 de janeiro. Ao todo, serão publicadas 10 chamadas. Mais informações no Edital e no site do IFMT.

