Destaques 10/01/2020 15:12 Antônio Viana/Jornal MT Norte Alta Floresta: Programa Jovem Aprendiz está com inscrições abertas Jornal MT Norte Estão abertas as inscrições para o jovem aprendiz 2020. Interessados a ingressar no mercado de trabalho através do programa Jovem Aprendiz, deverão procurar a Escola técnica Estadual (SECITEC), para maiores informações e também poderão encontrar a lista das empresas que irão estar contratando jovens através do programa. Segundo Nilvan dos Santos Rocha, Funcionário da instituição, o pai ou responsável por jovens que queiram se inscrever no programa e pleitear uma vaga no mercado de trabalho em Alta Floresta, podem levar o currículo do mesmo a qualquer uma das empresas citadas na lista que o SECITEC estará disponibilizando. A empresa irá fazer um processo seletivo e caso o jovem seja selecionado através da entrevista, automaticamente será direcionado para a Escola Técnica Estadual, onde serão providenciados todos os trâmites para a contratação e a matrícula no Jovem Aprendiz. Nilvan pede para que desde já os interessados ou responsáveis que queiram participar do programa providenciem toda a documentação necessário tais como: Carteira de Trabalho e todos os documentos pessoais. A idade para concorrer a uma vaga no programa menor aprendiz é de 14 a 24 anos e nunca ter trabalhado com Carteira Assinada. O contrato de trabalho para o jovem selecionado será de 1 ano, o jovem ainda fará um curso de Formação Inicial Continuada, com carga horária de 400 horas. O curso será 3 vezes por semana no período da tarde na escola SECITEC e o restante da semana trabalhará na empresa e receberá meio salário mínimo por mês, ou conforme o combinado com a empregadora. Empresas que aderiram ao programa A Pantera Contrução - A Pantera Ferragens – Açofer – Agrícola Cachimbo – Agro Amazônia – AgroBagio – Alta Ville Alvorada – Amazônia Máquinas – Auto Peças 2 Irmão – Auto Posto Aparecida do Norte – Auto Posto Nafta – 1 e 2 – Auto Posto Pioneiro – Brasil Tropical Pisos – Buriti – Cartório Dalla Riva – Cartório Bicudo – CDL – Clarion – Coca Cola – Cometa Motocenter – Crystal - Distribuidora de Bebidas D-7 - Fadaf – Móveis Gazim – ICV – Lar dos Idosos – Lojas Americanas – Lojas Avenidas – Supermercado Del Moro – Supermercado Araguáia – Mecado Floresta – Escola Presbiteriana – Hamoa – Hospital Cristo Redentor – Supermercado Kinfuko – Supermercado Maringá – Supermercado Panorama – Oficina Speed Car – Paróquia Bom Pastor – Paróquia Santa Cruz – Pecsa – Pneunorte – Ronta – Sertão Agrícola – Sicred – Sigma - Suprema – Farmácia Ultra Popular – Valtra - Vianorte.

