Destaques 11/01/2020 06:43 Hospital Estadual Santa Casa realiza 1º mutirão do ano Serão feitas 30 cirurgias de cateterismo cardíaco, um procedimento de alta complexidade que vai atender pacientes de 16 municípios do Estado que aguardam há meses na fila do Sistema de Regulação. Nesta ação, a direção da unidade organizou os trabalhos em duas fases. Nessa sexta-feira (10), 16 pacientes já foram operados. Hoje (11), os procedimentos continuam e serão operados mais 14 pacientes, totalizando 30 cirurgias. O procedimento pode ser utilizado para diagnosticar ou tratar doenças cardíacas. O secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, esteve presente no mutirão e disse que a demanda por este tipo de cirurgia é grande. O gestor enfatizou que a gestão estadual vai executar ações para prestar atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde e reduzir a fila de espera pelos procedimentos. “Hoje é um marco histórico, nós estamos potencializando o serviço de hemodinâmica do Hospital Estadual Santa Casa e realizando os procedimentos cirúrgicos de cateterismo para atender aos pacientes da fila do sistema de regulação, que está congestionada. Nosso objetivo é intensificar as ações, utilizando a capacidade dos hospitais”, explicou Gilberto. Os pacientes que estão agendados para realizar os procedimentos cirúrgicos são dos municípios de Alta Floresta, Cuiabá, Chapada dos Guimarães, Cáceres, Confresa, Juína, Mirassol D’Oeste, Nova Mutum, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, Sorriso, Sapezal, Santo Antônio do Leverger, São Jose dos Quatros Marcos, Tangará da Serra e Várzea Grande. De acordo com diretora do hospital, Danielle Carmona, a equipe da unidade entrou em contato com 304 pacientes, sendo que 35 estavam aptos para o procedimento, 88 já haviam realizado a cirurgia e 153 estavam com o cadastro desatualizado e, por essa razão, não foram encontrados.

Voltar + Destaques