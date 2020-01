Destaques 11/01/2020 12:18 Marcos José / Abraão Lincoln/ Radio Progresso FM Alta Floresta: ladrões são presos após renderem casal de idosos e roubarem dinheiro e arma Um roubo a uma propriedade rural foi registrado na noite desta sexta-feira (10) em Alta Floresta tendo como vítima um casal de idoso de 72 e 61 anos. O fato ocorreu na Comunidade Sol Nascente e segundo informações repassadas pelo Sargento da PM Junior, os três elementos chegaram armados com um revólver calibre 38 cano longo e um também 38 cano curto e após prender o casal no banheiro e fazer ameaças levaram um aparelho de TV, dinheiro (valor não informado), um aparelho celular e uma espingarda calibre 36. O que chama a atenção no caso foi o fato dos suspeitos chegarem de cara limpas e após o delito evadiram-se do local em um veículo Fiat Strada Work de cor cinza. Ocorre que pouco tempo após o roubo a Polícia Militar foi informada via 190 e de imediato a RP Motos e Força Tática em um trabalho rápido fez um cerco na MT-010 e MT-325 obtendo êxito em prender os suspeitos na Comunidade Bela Vista com todos os objetos e armas que portavam. Sargento PM Junior disse ainda que os três de 58, 47 e 37 anos não são conhecidos no meio polícial, no entanto, um deles já tem passagem por uso ilícito de drogas. O trio foi conduzido para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências que o caso requer.

