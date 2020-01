Destaques 11/01/2020 12:39 Arão Leite - Jornal da Cidade Alta Floresta: Irmã de homem acusado de beijar criança pede clemência Permanece atrás das grades um homem de 44 anos, acusado de ter beijado uma criança, sendo depois denunciado e colocado atrás das grades. O suspeito estava com sinais de embriaguez e quase foi linchado no dia do ocorrido. Corpo de Bombeiros ainda foi acionado para socorrê-lo, mas quando chegou ao Hospital Regional também chegou a PM atrás do acusado que levado para a Delegacia, acabou preso em flagrante por estupro de vulnerável.

Um caso como esse, de acordo com o Código Penal o suspeito se condenado poderá pegar de 8 a 15 anos de prisão. A acusação é de uma criança que teria ido jogar lixo na lixeira na frente da sua casa e segundo informações, foi abordada no momento, sendo beijada pelo suspeito. A vítima correu para pedir apoio à mãe. Uma confusão foi formada e o acusado terminou espancado.

Uma irmã do suspeito acredita que tudo não passou de um mal entendido. “Tenho 66 anos e além de irmã, me considero mãe desse meu irmão que quase o criei a vida toda. Ele nunca se envolveu em problemas. O que faz que sempre pedi para deixar de fazer é beber, mas nem isso o levou a fazer nada com ninguém. Ele é casado, tem família e nunca cometeu qualquer crime. Um certo que ele tem é de todo dia, é comigo, minhas filhas, netos, família dele, é de acordar ou cumprimentar e dar um beijo na cabeça ou testa, mas é por carinho e jamais por intenção de malícia. Acredito que foi isso que pode ter ocorrido”, analisa a mulher.

O homem está morando em Alta Floresta há cerca de quatro meses. Mecânico, chegou em busca de oportunidade de trabalho e morava com a irmã que está em desespero. “Trouxe meu irmão pra cá trabalhar e agora ele está preso e ele não fez isso. Minha mãe e a família dele querem saber como ele está, mas nem tive coragem de contar ainda o que aconteceu. Digo que está viajando, mas pelo amor de Deus, as autoridades poderiam analisar melhor, dar uma atenção especial e vão vê que ele não cometeu crime e por mais que tenha ocorrido algo, que o deixem responder em liberdade. Ele mora comigo, temos residência fixa e jamais ele tentaria cometer algo errado”, apelou a dona de casa.

O delegado do caso é Pablo Carneiro e disse que a acusação contra o homem culminou em prisão em flagrante por estupro de vulnerável, sem direito a fiança. O caso está à disposição da Justiça da Comarca de Alta Floresta.

Voltar + Destaques