Destaques 12/01/2020 08:30 Arão Leite - Jornal da Cidade Casal é flagrado transando na porta de igreja em Alta Floresta Um casal ainda não identificado foi flagrado mantendo relação sexual na varanda da entrada de uma igreja no bairro Bom Pastor, grande Cidade Alta, em Alta Floresta. O flagrante aconteceu na quinta-feira pela manhã. Pelo menos duas pessoas avistaram dois jovens debaixo da marquise se abrigando da chuva, mas que aos poucos começaram a trocar carícias e consequentemente transaram ali, na frente da porta, em plena luz do dia.

Uma das testemunhas filmou parte da relação e se mostrou admirada. “Rapaz, não respeitam mais nem a igreja”, comentou a pessoa que certamente já passou o registro para os conhecidos e em poucas horas a transa do casal já tinha virado assunto em todos os lugares. “Não estava acreditando que era aqui em Alta Floresta quando vi isso. É um absurdo”, comentou uma comerciante que recebeu o vídeo via aplicativo whatsapp.

Não foi registrado nenhum caso na Polícia, mas muitos moradores se mostraram indignados com a situação qual já teria ocorrido outras vezes. “Esse casal já esteve aí outras duas ou três vezes. Parecem menores de idade, mas não estão nem aí para quem passa”, comentou um autônomo pedindo para não ser identificado.

