Destaques 12/01/2020 17:39 G1MT MT: Ladrão invade casa e leva objetos, mas esquece TV em cima do muro Foto: PM-MT Um homem foi preso na noite desse sábado (11) em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá, após invadir uma casa no Bairro Vila Goulart, roubar diversos objetos e esquecer uma televisão de 50 polegadas em cima do muro. A Polícia militar foi acionada pelo vigilante de uma outra casa que disse aos policiais que viu quando o suspeito, que estava com uma mochila, se assustou ao encontrá-lo e entrou em um matagal. Os militares foram até o local indicado pelo vigilante e encontraram o suspeito, já sem a mochila. Após a abordagem dos policiais, ele confessou que havia invadido uma casa e mostrou onde estava a mochila com os objetos. Chegando na casa apontada pelo suspeito, os policiais militares encontraram a janela da sala arrombada e uma TV de 50 polegadas em cima do muro.

