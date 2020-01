Destaques 13/01/2020 09:14 Ascom/Acrimat 10ª edição da Acrimat em Ação terá inicio em dia 28 de fevereiro Foto: Divulgação O maior programa itinerante da pecuária de corte mato-grossense, o Acrimat em Ação, chega a sua 10ª edição, e nestes 10 anos alcançou uma audiência de 40 mil pessoas. Realizada pela Associação de Criadores de Mato Grosso (Acrimat), a ação busca levar informações técnicas de qualidade para produtores de todas as regiões do Estado, ao mesmo tempo em que coleta dados sobre a situação da produção de proteína vermelha. Este ano, o programa começa a rodar o estado no dia 28 de fevereiro, pelo município de Pontes e Lacerda, e encerra suas atividades no dia 30 de maio, em Alta Floresta. O presidente da Acrimat, Oswaldo Ribeiro, reforça a natureza do programa. “Nosso objetivo é oferecer conhecimento técnico sobre assuntos pertinentes à pecuária de corte; fomentar discussões que estimulem o desenvolvimento da pecuária; promover uma maior integração entre os produtores e captar as necessidades específicas de cada região”. O público-alvo é formado por pecuaristas de pequeno, médio e grande porte; além de lideranças empresariais do agronegócio. Nesta primeira década, palestras sobre manejo sanitário, perspectivas dos negócios da pecuária e sucessão familiar na propriedade rural (2011 e 2012); uso de medicamentos veterinários e seu impacto no mercado de carnes internacional e produção de carnes no Brasil (2013); a intensificação racional da produção de bovinos de corte e (2016) e agregação de valor à pecuária de corte (2018) formaram o ambiente de conhecimento promovido pela Acrimat junto a pecuaristas de todas as regiões do estado. Dentre os municípios visitados, Poconé, Cáceres, São José dos Quatro Marcos, Porto Esperidião, Pontes e Lacerda, Vila Rica, Confresa, Ribeirão Cascalheira, Cocalinho, Água Boa, Barra do Garças, Paranatinga, Rondonópolis, Aripuanã, Juruena, Marcelândia, Sinop, Alta Floresta, Nova Monte Verde e São José do Rio Claro são apenas alguns deles. Acrimat em Ação A Acrimat representa o setor que detém o maior rebanho bovino do Brasil: são mais de 30 milhões de cabeças. Mato Grosso é ainda o maior produtor de carne, com 1,28 milhões de toneladas. Nesse contexto, a Acrimat promove o evento com o formato de circuito com palestras que levam ao debate, conhecimento, troca de informações com temas de relevância à bovinocultura de corte. Ao longo de três meses, a equipe técnica da Acrimat também faz o trabalho de levantamento e coleta de dados, captando as necessidades específicas de cada região visitada. Para esta edição, a expectativa é de que as palestras sejam assistidas por mais de 5 mil pessoas.

