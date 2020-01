Destaques 13/01/2020 10:11 JBS realiza seleção para oportunidades de trabalho em Alta Floresta, Barra do Garças e Tangará da Serra A JBS anuncia a abertura de vagas de trabalho nas cidades de Alta Floresta, Barra do Garças e Tangará da Serra, localizadas no estado mato-grossense. As oportunidades são para engenheiro de segurança do trabalho, operador de caldeira, ajudante de produção e faqueiros de abate. Confira abaixo as vagas disponíveis em cada unidade e como fazer para se candidatar: Alta Floresta 1. Engenheiro de segurança do trabalho: graduação em Engenharia, pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, e registro ativo no CREA.Também é necessário ter experiência de pelo menos 2 anos na área de atuação e conhecimento do pacote Office. Triagem: Os interessados devem encaminhar currículo até o dia 17 de janeiro para os emails vanessa.peraro@friboi.com.br e neilton.silva@friboi.com.br, ou preencher o cadastro na unidade, das 6h às 15h. Endereço: Rodovia MT 208, KM 150, s/nº, Zona Rural, Alta Floresta (MT). Barra do Garças 1. Faqueiro: Os candidatos devem ter experiência na área. Triagem: Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail raiane.porto@friboi.com.br. Mais informações pelo telefone (66) 3402-2968. Barra do Garças (Couros) 1. Ajudante de produção: Não é necessário ter experiência na área para se candidatar. Triagem: O cadastro pode ser preenchido de segunda a sexta-feira, das 6h às 22h, na unidade (Endereço: BR 070, KM 12,5, Zona Rural, Barra do Garças), ou no SINE (Endereço: Tv. Voluntários da Pátria - Centro), em horário comercial. Mais informações pelo telefone (66) 3402-3400. Tangará da Serra 1. Operador de caldeira: Ensino Médio, experiência na função e curso NR 13 - atualizado. Triagem: Os interessados podem procurar o RH da unidade (Endereço: Rod. MT 358, Km 07, Zona Rural, Tangará da Serra-MT) em horário comercial até o dia 31 de janeiro, ou enviar currículo para o e-mail recrutamentotangara@seara.com.br. Mais informações pelo telefone (65) 3311-8000.

